Матчи «Зенита» ограничат движение транспорта в Приморском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 13 октября. В Приморском районе Петербурга будут действовать ограничения для транспорта, сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Это связано с проведением ряда футбольных матчей на Крестовском острове.

Напомним, что матчи «Зенита» пройдут 15, 19 и 29 октября. Петербургская команда встретится с «Арсеналом», «Локомотивом» и «Русенборгом».

По информации КРТИ, эти три дня движение в районе Морского проспекта, Петроградской улицы, Северной дороги и Крестовского проспекта будет ограничено или вовсе остановлено. Кроме того, знаки «Движение запрещено» появятся на улицах Савушкина, Рюхина и Южной дороге.

Отмечается, что водители не смогут припарковать авто на указанных участках. Кроме того, там будут закрыты остановки общественного транспорта.

С 22 часов в силу вступит ограничение движения на участках от Яхтенной до Береговой улицы, а также от Приморского проспекта до улицы Савушкина.