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Матвиенко обсудит урегулирование в Сирии с главой парламента САР в Петербурге
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    Матвиенко обсудит урегулирование в Сирии с главой парламента САР в Петербурге

    11:58  13 Октября 2017
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    Матвиенко обсудит урегулирование в Сирии с главой парламента САР в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проведёт 13 октября в Петербурге встречу с сирийским коллегой Хаммудой ас-Сабагом. Общение парламентариев пройдет на полях ассамблеи Межпарламентского союза.

    Вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов сообщил, что председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко встретится со спикером парламента САР Хаммудой ас-Сабагом в Петербурге, пишет РИА Новости.

    По словам Умаханова, двусторонняя встреча запланирована на 13 октября. На повестке стоит развитие двусторонних отношений РФ и Сирии, укрепление контактов по линии парламента, а также процесс политического урегулирования кризиса в САР.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #матвиенко
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