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В Петербурге ремонт дороги шокировал жителей Приморского района
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    В Петербурге ремонт дороги шокировал жителей Приморского района

    11:37  13 Октября 2017
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    В Петербурге ремонт дороги шокировал жителей Приморского района

    Санкт-Петербург, 13 октября. В Приморском районе Петербурга на дороге появилась гигантская яма на следующий день после ремонта. Об этом сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    По словам активиста, один из жителей города пожаловался на плохое состояние дороги в Приморском районе через официальный портал. Чиновники оперативно отреагировали на его сообщение. Процесс ремонта сняли на фото.

    В Петербурге ремонт дороги шокировал жителей Приморского района

    В официальном ответе жителю Петербурга сообщили, что ремонт продержится до 1 ноября 2018 года, однако на самом деле он продержался всего сутки. Уже на следующий день в том же месте появилась яма.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #дорога #яма
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