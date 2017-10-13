В Петербурге ремонт дороги шокировал жителей Приморского района

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Санкт-Петербург, 13 октября. В Приморском районе Петербурга на дороге появилась гигантская яма на следующий день после ремонта. Об этом сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам активиста, один из жителей города пожаловался на плохое состояние дороги в Приморском районе через официальный портал. Чиновники оперативно отреагировали на его сообщение. Процесс ремонта сняли на фото.

В официальном ответе жителю Петербурга сообщили, что ремонт продержится до 1 ноября 2018 года, однако на самом деле он продержался всего сутки. Уже на следующий день в том же месте появилась яма.