Экипажи вертолетов ВКС РФ в Ленобласти отработали ночное пилотирование

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Санкт-Петербург, 13 октября. Экипажи армейской авиации ВКС РФ Западного военного округа провели учения по сложному пилотированию в ночных условиях.

В тренировке по сложному пилотированию были задействованы экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и сверхтяжелых машин Ми-26. Летчики решали задачи по пилотажу и огневой подготовке, в том числе в темное время суток с применением очков и приборов ночного видения для наблюдения за местностью, а также поиска техники и живой силы противника.

Отмечается, что экипажи самых больших в мире серийных вертолетов Ми-26 отработали посадку в незнакомой местности, прикрытие осуществляли Ми-8АМТШ, подавляя условного противника огнем 30-миллиметровых пушек ГШ-30 и пусками неуправляемых ракет.