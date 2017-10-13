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Центр Петербурга встал из-за 7-балльных пробок
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    Центр Петербурга встал из-за 7-балльных пробок

    10:20  13 Октября 2017
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    Центр Петербурга встал из-за 7-балльных пробок

    Санкт-Петербург, 13 октября. На дорогах Петербурга зафиксированы пробки в семь баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс. Пробок».

    В частности, машины стоят на улице Академика Крылова, Каменоостровском проспекте, Троицкой мосту и площади. Общая длина автомобильной пробки составляет пять километров. Такое расстояние можно преодолеть лишь за час.

    Длинные пробки замечены на улице Куйбышева и Кронверкской набережной. Машины также стоят на улице Академика Лебедева и Литейном мосту. Сложно проехать по проспекту Большевиков и Дальневосточному. Вместе с ними стоит и Народная улица.

    На юго-западе Петербурга стоят проспект Стачек и Краснопутиловская улица.

     

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #пробки
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