Центр Петербурга встал из-за 7-балльных пробок

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Санкт-Петербург, 13 октября. На дорогах Петербурга зафиксированы пробки в семь баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс. Пробок».

В частности, машины стоят на улице Академика Крылова, Каменоостровском проспекте, Троицкой мосту и площади. Общая длина автомобильной пробки составляет пять километров. Такое расстояние можно преодолеть лишь за час.

Длинные пробки замечены на улице Куйбышева и Кронверкской набережной. Машины также стоят на улице Академика Лебедева и Литейном мосту. Сложно проехать по проспекту Большевиков и Дальневосточному. Вместе с ними стоит и Народная улица.

На юго-западе Петербурга стоят проспект Стачек и Краснопутиловская улица.