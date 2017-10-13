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В Петербурге полностью перекроют улицу на Васильевском острове
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    В Петербурге полностью перекроют улицу на Васильевском острове

    9:46  13 Октября 2017
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    В Петербурге полностью перекроют улицу на Васильевском острове

    Санкт-Петербург, 13 октября. В субботу, 14 октября, на Васильевском острове перекроют движение, сообщается на официальном сайте ГАТИ.

    Ожидается, что в этот день будет полностью закрыто движение по 14-15-й линии Васильевского острова от Малого проспекта до Среднего проспекта. Там будут проходить работы по благоустройству участка.

    Кроме того, в период с 14 по 20 октября будет ограничено движение транспорта по Саблинской улице на участке от Сытнинской до Воскова из-за проведения работ по прокладке газопровода.

    С 14 по 16 октября будет полностью закрыто движение на участке от Заставской улицы до Новорощинской, а также от Лиговского проспекта до Заставской, включая перекресток с Ломаной улицей. С 14 по 15 октября будет закрыто движения по Яхтенной улице от Богатырского проспекта, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Дима Оленин
    #движение #васильевский остров
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