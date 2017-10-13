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Спорт
Граффити в память о Сарсании появилось в Петербурге
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    Граффити в память о Сарсании появилось в Петербурге

    9:32  13 Октября 2017
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    Граффити в память о Сарсании появилось в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 октября. В Петербурге появилось граффити в память о спортивном директоре петербургского футбольного клуба «Зенит» Константине Сарсании.

    Об этом команда сообщает в Twitter.

    Как пишет «Комсомольская правда-Петербург», Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Спортивным директором футбольного клуба в Петербурге он стал в 2006 году. 

    Ранее сообщалось, что паблик «Зенита» обогнал «ВКонтакте» московский «Спартак» и ЦСКА. Компания «Медиалогия» составила рейтинг пабликов футбольных клубов России по количеству просмотров в социальной сети «ВКонтакте». Лидером по количеству просмотров оказался паблик петербургского клуба «Зенит». 

     

    Автор: Алия Садыкова
    #зенит #константин сарсания
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