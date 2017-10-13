Граффити в память о Сарсании появилось в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 октября. В Петербурге появилось граффити в память о спортивном директоре петербургского футбольного клуба «Зенит» Константине Сарсании.

Об этом команда сообщает в Twitter.

Как пишет «Комсомольская правда-Петербург», Сарсания скончался 7 октября в возрасте 49 лет. Спортивным директором футбольного клуба в Петербурге он стал в 2006 году.

Ранее сообщалось, что паблик «Зенита» обогнал «ВКонтакте» московский «Спартак» и ЦСКА. Компания «Медиалогия» составила рейтинг пабликов футбольных клубов России по количеству просмотров в социальной сети «ВКонтакте». Лидером по количеству просмотров оказался паблик петербургского клуба «Зенит».