Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Московское метро выпустит билеты в честь фестиваля молодежи и студентов
Весь мир
Первый в России жилой комплекс для вегетарианцев построят в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первый в России жилой комплекс для вегетарианцев построят в Петербурге

    9:31  13 Октября 2017  /обновлено: 9:31  13 Октября 2017
    260

    Первый в России жилой комплекс для вегетарианцев построят в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 октября. В Петербурге постоят жилой комплекс для вегетарианцев, аналогов которому нет в России, заявила менеджер компании-застройщика Мария Подлипская.

    Жилой комплекс будет включать в себя семь кирпичных домов. Предполагается, что там поселятся  210 вегетарианских семей. Подлипская уточнила, что отбор будет производиться путем тщательного собеседования с потенциальными жильцами.

    Первый в России жилой комплекс для вегетарианцев построят в Петербурге

    Аналогов этому жилому комплексу на данный момент в России нет. Отмечается, что на его территории будут также йога-студия, детская и спортивная площадки и баня. У комплекса будет и свой детский сад с вегетарианским питанием для детей. Стоимость жилья в комплексе пока остается секретом, передает «Политэксперт».

    Также застройщик не рассказал, какая судьба ожидает жильцов, которые все-таки решат переключиться на мясные блюда.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #дом #веганы #жилой комплекс #вегетарианство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017 1394

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        52910

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        24362

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6199

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53974
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40   13 Октября 2017
        1394
        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        «Снова виноваты русские и покемоны»: Захарова ответила на обвинения CNN в адрес РФ

        8:07   13 Октября 2017
        7602
        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        Пентагон начал работу над комплексами мгновенного глобального удара — МО РФ

        0:46   13 Октября 2017
        7846
        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        Сирия: более 92% территории САР освобождено от ИГИЛ — Минобороны РФ

        23:46   12 Октября 2017
        2043