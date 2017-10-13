Первый в России жилой комплекс для вегетарианцев построят в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 октября. В Петербурге постоят жилой комплекс для вегетарианцев, аналогов которому нет в России, заявила менеджер компании-застройщика Мария Подлипская.

Жилой комплекс будет включать в себя семь кирпичных домов. Предполагается, что там поселятся 210 вегетарианских семей. Подлипская уточнила, что отбор будет производиться путем тщательного собеседования с потенциальными жильцами.

Аналогов этому жилому комплексу на данный момент в России нет. Отмечается, что на его территории будут также йога-студия, детская и спортивная площадки и баня. У комплекса будет и свой детский сад с вегетарианским питанием для детей. Стоимость жилья в комплексе пока остается секретом, передает «Политэксперт».

Также застройщик не рассказал, какая судьба ожидает жильцов, которые все-таки решат переключиться на мясные блюда.