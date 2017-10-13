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Сгнивший труп женщины обнаружили в канаве в Ленобласти
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    Сгнивший труп женщины обнаружили в канаве в Ленобласти

    9:26  13 Октября 2017
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    Сгнивший труп женщины обнаружили в канаве в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 13 октября. В канаве в Ленинградской области обнаружен сгнивший труп неизвестной женщины.

    Как стало известно ФАН, накануне в полицию поступило сообщение жителя города Всеволожска. По его словам, в канаве на расстоянии 500 м от автодороги «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе найден труп предположительно женщины с гнилостными изменениями. На нем были надеты кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой, клетчатая юбка, ветровка светло-синего цвета, рубашка в клетку, синий бюстгалтер. Личных вещей при нем не обнаружено.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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