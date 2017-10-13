Сгнивший труп женщины обнаружили в канаве в Ленобласти

В Избранное

Санкт-Петербург, 13 октября. В канаве в Ленинградской области обнаружен сгнивший труп неизвестной женщины.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию поступило сообщение жителя города Всеволожска. По его словам, в канаве на расстоянии 500 м от автодороги «Санкт-Петербург – Морье» во Всеволожском районе найден труп предположительно женщины с гнилостными изменениями. На нем были надеты кроссовки темно-синего цвета с белой подошвой, клетчатая юбка, ветровка светло-синего цвета, рубашка в клетку, синий бюстгалтер. Личных вещей при нем не обнаружено.