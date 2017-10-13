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Происшествия
Ранее судимый педофил из Молдавии изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти
Происшествия
Ранее судимый педофил из Молдавии изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти
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    Ранее судимый педофил из Молдавии изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти

    9:11  13 Октября 2017
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    Ранее судимый педофил из Молдавии изнасиловал несовершеннолетнюю в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 13 октября. Педофилом, изнасиловавшим несовершеннолетнюю в Ленинградской области, оказался ранее судимый насильник из Молдавии.

    В сводке от 2 октября сообщалось об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в городе Отрадное в отношении девушки 2000 года рождения. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в совершении указанного преступления изобличен гражданин Молдовы 1981 года рождения, который не имеет регистрации в Петербурге и Ленобласти. Данный гражданин был заключен под стражу за совершение аналогичных преступлений.

    Были возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ,  по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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