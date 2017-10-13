Неизвестный по телефону «заминировал» две гимназии в Петербурге

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Санкт-Петербург, 13 октября. Около 700 детей эвакуировали из-за звонка о минировании двух гимназий в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, сообщение о заложенной взрывчатке поступило накануне в 10.30 директору гимназии по улице 8-й Красноармейской. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию.

В тот же день в 11.36 в бухгалтерию еще одной гимназии по той же улице позвонил неизвестный и сообщил о минировании учебного заведения. По словам звонившего, через 30 минут в школе должен был прогреметь взрыв.

Из зданий школ срочно вывели 716 учеников, преподавателей и сотрудников.

При проверке зданий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Телефон звонившего установить не удалось. Полиция устанавливает все детали происшествия.