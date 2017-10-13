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Украина
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Происшествия
Неизвестный по телефону «заминировал» две гимназии в Петербурге
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    Неизвестный по телефону «заминировал» две гимназии в Петербурге

    8:58  13 Октября 2017
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    Неизвестный по телефону «заминировал» две гимназии в Петербурге

    Санкт-Петербург, 13 октября. Около 700 детей эвакуировали из-за звонка о минировании двух гимназий в Петербурге. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, сообщение о заложенной взрывчатке поступило накануне в 10.30 директору гимназии по улице 8-й Красноармейской. Он незамедлительно сообщил об этом в полицию.

    В тот же день в 11.36 в бухгалтерию еще одной гимназии по той же улице позвонил неизвестный и сообщил о минировании учебного заведения. По словам звонившего, через 30 минут в школе должен был прогреметь взрыв.

    Из зданий школ срочно вывели 716 учеников, преподавателей и сотрудников.

    При проверке зданий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Телефон звонившего установить не удалось. Полиция устанавливает все детали происшествия. 

    Неизвестный по телефону «заминировал» две гимназии в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #бомба #школа #телефонный террорист #гимназия #ложный вызов
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