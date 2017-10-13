Самосвал перевернулся на КАД в Петербурге после столкновения с BMW

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Санкт-Петербург, 13 октября. Самосвал столкнулся с автомобилем марки BMW на КАД в Петербурге, сообщили очевидцы инцидента.

Как уточняют свидетели аварии, ДТП произошло на 66-м километре магистрали в Петербурге. Иномарка столкнулась с самосвалом. В результате происшествия BMW получил серьезные повреждения — от автомобиля практически ничего не осталось, а большегруз перевернулся на правый бок.

По некоторым данным, водитель легкового автомобиля отделался переломом ноги.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Ростове-на-Дону. Спорткар Audi R8, которым управляла 29-летняя девушка, насмерть сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.