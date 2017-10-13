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Украина
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Происшествия
Самосвал перевернулся на КАД в Петербурге после столкновения с BMW
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    Самосвал перевернулся на КАД в Петербурге после столкновения с BMW

    9:02  13 Октября 2017
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    Самосвал перевернулся на КАД в Петербурге после столкновения с BMW

    Санкт-Петербург, 13 октября. Самосвал столкнулся с автомобилем марки BMW на КАД в Петербурге, сообщили очевидцы инцидента.

    Как уточняют свидетели аварии, ДТП произошло на 66-м километре магистрали в Петербурге. Иномарка столкнулась с самосвалом. В результате происшествия BMW получил серьезные повреждения — от автомобиля практически ничего не осталось, а большегруз перевернулся на правый бок.

    По некоторым данным, водитель легкового автомобиля отделался переломом ноги.

    Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Ростове-на-Дону. Спорткар Audi R8, которым управляла 29-летняя девушка, насмерть сбил 32-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дтп #петербург #авария #кад #самосвал
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