В Ленинградской области может появиться «криптовалютный клондайк»

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Санкт-Петербург, 12 октября. На территории Ленинградской области может появиться технопарк по разработке и производству криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Согласно предварительным данным, губернатор области Александр Дрозденко и руководство концерна «Росэнергоатом» ведут переговоры о создании подобной зоны на промышленной площадке энергоблоков Ленинградской АЭС, планируемых к выводу из эксплуатации.

«Оптимальными условиями для легализации и развития отечественного криптобизнеса может стать технопарк в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии», — указано в официальном заявлении ведомства.

Напомним, ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов указал на то, что государство возьмет под контроль процессы эмиссии и майнинга криптовалют.