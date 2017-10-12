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Общество
Тучков мост в Петербурге откроют до конца ноября
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    Тучков мост в Петербурге откроют до конца ноября

    14:13  12 Октября 2017
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    Тучков мост в Петербурге откроют до конца ноября

    Санкт-Петербург, 12 октября. Тучков мост в Северной столице откроют для транспортного движения после капитального ремонта до конца ноября текущего года. Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию транспорта города (КРТИ). 

    В настоящее время точная дата открытия моста движения не известна.

    Напомним, ремонт Тучкова моста начался в июле минувшего года. Для осуществления проекта из бюджета Петербурга было выделено 2,45 миллиарда рублей.

    Тучков мост в Петербурге откроют до конца ноября

    Сначала сообщалась, что мост откроют только весной будущего года, но позже выяснилось, что это произойдет намного раньше.

    Отмечается, что минувшим летом строительные работы были выполнены на 72%. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #мост #движение #капремонт #тучков мост
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