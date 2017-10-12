Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга

В Избранное

Санкт-Петербург, 12 октября. На петербургской станции метрополитена «Василеостровская» образовалась давка.

По словам очевидцев, поезд на станции метро «Гостиный двор» внезапно сломался, поэтому пассажиры, находящиеся на «Василеостровской», не смогли выйти из вагонов из-за огромной давки, образовавшейся на платформе, сообщает «Инфореактор».

Очевидцы сообщают, что не могли пробраться к эскалатору в течение 15-20 минут.

В настоящее время причины поломки состава не известны.