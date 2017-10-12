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Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга
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    Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга

    10:17  12 Октября 2017
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    Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 12 октября. На петербургской станции метрополитена «Василеостровская» образовалась давка.

    По словам очевидцев, поезд на станции метро «Гостиный двор» внезапно сломался, поэтому пассажиры, находящиеся на «Василеостровской», не смогли выйти из вагонов из-за огромной давки, образовавшейся на платформе, сообщает «Инфореактор»

    Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга

    Очевидцы сообщают, что не могли пробраться к эскалатору в течение 15-20 минут. 

    В настоящее время причины поломки состава не известны. 

    Поломка поезда на станции «Гостиный двор» парализовала движение в метро Петербурга

    Автор: Дана Балан
    #петербург #метро #василеостровская #гостиный двор
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