Разыскиваемых в Ханты-Мансийске бывших зэков задержали в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 октября. В Петербурге задержали двух бывших зэков, которых разыскивали в Ханты-Мансийске за убийство и похищение человека, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Двоих мужчин задержали в хостеле на Васильевском острове в Петербурге. Задержанные были ранее судимы и в настоящее время находились в федеральном розыске по делу о похищении и убийстве человека. Поиск подозреваемых в совершении преступления проходил в Ханты-Мансийске.

Ранее сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, утопившего знакомого в озере.