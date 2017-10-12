Педофил, домогавшийся 10-летней девочки, задержан в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 октября. Молодой мужчина задержан по подозрению в изнасиловании 10-летней школьницы.

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД по СПб и ЛО, преступление было совершено в районе Витебского проспекта. 26-летний педофил задержан и изобличен.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом подобном случае. Слесарь-педофил изнасиловал пятиклассницу в Ленобласти.