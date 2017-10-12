Петербургская полиция задержала утопившего приятеля в озере мужчину

В Избранное

Санкт-Петербург, 12 октября. Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, утопившего знакомого в озере.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов по подозрению в совершенном преступлении задержали мужчину 1978 года рождения, который сознался в содеянном.

По словам злоумышленника, 30 сентября он вместе с приятелем находился на берегу озера Долгое. Внезапно между пьяными мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый избил знакомого. Последний упал в водоем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Напомним, 1 октября стало известно, что труп мужчины обнаружен в озере Долгое с гематомой левой височной области. Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего — им оказался мужчина 1986 года рождения.