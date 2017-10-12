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Полиция задержала в петербургском метро белоруса с гранатой
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    Полиция задержала в петербургском метро белоруса с гранатой

    9:00  12 Октября 2017
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    Полиция задержала в петербургском метро белоруса с гранатой

    Санкт-Петербург, 11 октября. В среду полиция на петербургском метрополитене задержала гражданина Белоруссии, у которого при себе была ручная граната. Обнаружить гранату в сумке белоруса смогли при проверке на рентгеновском аппарате «Колан».

    42-летний гражданин Белоруссии был задержан вечером, около 18.33, на станции метро «Пролетарская». Через несколько минут станция была закрыта на вход и выход более чем на час, пока проводилась проверка, после чего возобновила работу в обычном режиме.

    Полиция задержала в петербургском метро белоруса с гранатой

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, обнаруженная граната относится ко временам Великой отечественной войны. Она направлена в экспертно-криминалистический центр для выяснение степени ее опасности. Гражданин Белоруссии задержан.

    Автор: Валентин Меликов
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