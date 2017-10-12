Полиция задержала в петербургском метро белоруса с гранатой

В Избранное

Санкт-Петербург, 11 октября. В среду полиция на петербургском метрополитене задержала гражданина Белоруссии, у которого при себе была ручная граната. Обнаружить гранату в сумке белоруса смогли при проверке на рентгеновском аппарате «Колан».

42-летний гражданин Белоруссии был задержан вечером, около 18.33, на станции метро «Пролетарская». Через несколько минут станция была закрыта на вход и выход более чем на час, пока проводилась проверка, после чего возобновила работу в обычном режиме.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, обнаруженная граната относится ко временам Великой отечественной войны. Она направлена в экспертно-криминалистический центр для выяснение степени ее опасности. Гражданин Белоруссии задержан.