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Картины Модильяни покажут в музее Фаберже в Петербурге
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    Картины Модильяни покажут в музее Фаберже в Петербурге

    8:45  12 Октября 2017
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    Картины Модильяни покажут в музее Фаберже в Петербурге

    Санкт-Петербург, 12 октября. В музее Фаберже в Петербурге 25 ноября стартует работа выставки «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса».

    Как рассказали организаторы, выставка станет продолжением серии экспозиций о наиболее известных и влиятельных художниках прошлого столетия. Ранее жителям и гостям города на Неве представили 150 живописных и графических работ Сальвадора Дали.

    Отмечается, что выставка проработает до 25 марта. Посетителям для просмотра будут доступны работы Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Морис Утрилло. Также обещают представить картины Сюзанны Валадон, Мориса Вламинка, а также Моисея Кислинга и Андре Дерена.

    Картины Модильяни покажут в музее Фаберже в Петербурге

    Автор: Алия Садыкова
    #петербург #выставка #амедео модильяни #музей фаберже
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