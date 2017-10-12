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Новую сцену МДТ в Петербурге возведут до конца 2019 года
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    Новую сцену МДТ в Петербурге возведут до конца 2019 года

    8:45  12 Октября 2017
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    Новую сцену МДТ в Петербурге возведут до конца 2019 года

    Санкт-Петербург, 12 октября. Возведение новой сцены Малого драматического театра в Северной столице завершится в конце 2019 года. Само здание, расположенное на Звенигородской улице Петербурга, будет построено весной будущего года.

    После возведения здания театра начнутся строительные работы по отделке и установке оборудования, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

    Напомним, в декабре минувшего года заказчик строительства — Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры — разорвал соглашение с фирмой «Стройсоюз СВ» на 2,5 млрд рублей, поскольку генеральный подрядчик не отработал задаток и сорвал сроки строительных работ.

    Новую сцену МДТ в Петербурге возведут до конца 2019 года

    Отмечается, что новое здание театра сможет вместить до 600 зрителей в главном зале , а также 75 зрителей на камерной сцене.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #театр #мдт
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