Сроки благоустройства продлены в Петербурге

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Санкт-Петербург, 12 октября. Администрация Петербурга продлила агротехнический период, когда можно восстанавливать благоустройство после земляных работ.

Как сообщается на сайте администрации города, в этом году сроки благоустройства продлены до 12 ноября. Обычно земляные, ремонтные и отделочные работы проходят с 16 апреля по 15 октября, но власти города могут сократить или продлить этот период в зависимости от погоды.

В комитете по благоустройству пояснили, что всегда определяется необходимый период времени, когда температуры воздуха и грунта позволяют провести работы по озеленению и благоустройству. Если в установленное время работы провести не успевают, срок продлевается.