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Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест
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    Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест

    20:01  11 Октября 2017  /обновлено: 20:08  11 Октября 2017
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    Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест

    Санкт-Петербург, 11 октября. Бизнесмен и совладелец крупной торговой сети «Юлмарт» Дмитрий Костыгин отправлен под домашний арест, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Смольнинский районный суд удовлетворил требование прокуратуры о том, чтобы во время расследования уголовного дела, в котором Костыгин проходит в качестве обвиняемого в мошенничестве на 1 миллиард рублей, главный фигурант находился под домашним арестом.

    Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест

    Дмитрий Костыгин обвиняется в предоставлении «Сбербанку» недостоверных документов, по которым он получил миллиардный кредит полтора года назад. Банкиры, разбираясь в ситуации, пришли к выводу что Костыгин после получения кредита обанкротит свою компанию и исчезнет вместе с миллиардом рублей. «Сбербанк» посчитал это мошенничеством, органы следствия согласились с ним и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Накануне Костыгин был задержан, у него и его компаньонов были проведены обыски.

    До начала заседания Костыгин и его бригада адвокатов спокойно воспринимали присутствие журналистов, однако после начала процесса защитники бизнесмена попросили сделать его закрытым. Судья удовлетворила ходатайство. Однако на конечный результат это не повлияло — пока еще миллиардер Дмитрий Костыгин проведет ближайшие два месяца под домашним арестом.

    Обвиняемого в мошенничестве совладельца «Юлмарта» отправили под домашний арест

    Автор: Денис Машкин
    #суд #мошенничество #юлмарт #костыгин
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