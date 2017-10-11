Почетные граждане Петербурга получат бесплатные путевки в санаторий

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Санкт-Петербург, 11 октября. Почетные граждане Петербурга в будущем смогут бесплатно отдохнуть в санатории. На эти цели в бюджет на 2018 год заложат более 2 млн рублей.

Напомним, что сейчас почетные жители города имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и первоочередной прием у губернатора.

По подсчетам чиновников, стоимость однодневного проживания в однокомнатном номере санатория составляет семь тысяч рублей. Таким образом, две недели отдыха в санатории обойдутся в 95 тысяч рублей.

В данный момент званием «Почетный гражданин Петербурга» обладают 26 человек, среди них Валентина Матвиенко, Патриарх Кирилл, Олег Басилашвили, Владимир Путин.