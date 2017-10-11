Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ИГИЛ создало новый тренировочный лагерь для боевиков в Сирии
Общество
Почетные граждане Петербурга получат бесплатные путевки в санаторий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Почетные граждане Петербурга получат бесплатные путевки в санаторий

    15:02  11 Октября 2017
    189

    Почетные граждане Петербурга получат бесплатные путевки в санаторий

    Санкт-Петербург, 11 октября. Почетные граждане Петербурга в будущем смогут бесплатно отдохнуть в санатории. На эти цели в бюджет на 2018 год заложат более 2 млн рублей.

    Напомним, что сейчас почетные жители города имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и первоочередной прием у губернатора.

    По подсчетам чиновников, стоимость однодневного проживания в однокомнатном номере санатория составляет семь тысяч рублей. Таким образом, две недели отдыха в санатории обойдутся в 95 тысяч рублей.

    В данный момент званием «Почетный гражданин Петербурга» обладают 26 человек, среди них Валентина Матвиенко, Патриарх Кирилл, Олег Басилашвили, Владимир Путин.

     

     

     

     

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #санаторий
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 23638

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6112

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53498

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93745

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108683
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        10440
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1169
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        1923
        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        Золотарев: Принудительная украинизация русских граждан Украины вызывает обратный эффект

        9:31   11 Октября 2017
        5247