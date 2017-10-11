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Общество
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Полиция Петербурга раскрыла кражу на шесть миллионов рублей
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    Полиция Петербурга раскрыла кражу на шесть миллионов рублей

    14:12  11 Октября 2017
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    Полиция Петербурга раскрыла кражу на шесть миллионов рублей

    Санкт-Петербург, 11 октября. Сотрудники полиции поймали вора, ограбившего жителя Пушкина не шесть миллионов рублей.

    Заявление о краже поступило в правоохранительные органы еще в апреле этого года. Однако вычислить вора удалось только спустя полгода. Подозреваемой по делу оказалась 37-летняя женщина, которая на допросе во всем созналась, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

    В ходе личного досмотра у пострадавшей были изъяты банковские карты, на счету которых была часть из похищенных денег, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Автор: Дима Оленин
    #пушкин #вор
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