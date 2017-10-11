Жилой дом эвакуировали из-за пожара на юге Петербурга

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Санкт-Петербург, 11 октября. Пожар произошел в одной из квартир 12-этажного дома №9 на Пулковском шоссе в Петербурге.

Как стало известно, на место прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, в однокомнатной квартире загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных и три единицы техники. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области.