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Происшествия
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Происшествия
Жилой дом эвакуировали из-за пожара на юге Петербурга
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    Жилой дом эвакуировали из-за пожара на юге Петербурга

    11:43  11 Октября 2017
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    Жилой дом эвакуировали из-за пожара на юге Петербурга

    Санкт-Петербург, 11 октября. Пожар произошел в одной из квартир 12-этажного дома №9 на Пулковском шоссе в Петербурге.

    Как стало известно, на место прибыли пожарные, которые эвакуировали жильцов.

    По информации пресс-службы городского управления МЧС, в однокомнатной квартире загорелась обстановка на площади 10 квадратных метров. В тушении участвовали 12 пожарных и три единицы техники. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

    Напомним, ранее сообщалось, что маленький ребенок погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #петербург
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