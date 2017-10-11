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Происшествия
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Происшествия
Мужчина погиб, выпав из окна 16-го этажа в Петербурге
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    Мужчина погиб, выпав из окна 16-го этажа в Петербурге

    9:45  11 Октября 2017
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    Мужчина погиб, выпав из окна 16-го этажа в Петербурге

    Санкт-Петербург, 11 октября. Трагический инцидент произошел в Петербурге: мужчина выпал из окна квартиры на 16 этаже.

    Как сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, труп с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, был обнаружен местными жителями накануне поздним вечером. Он был направлен на экспертизу к специалистам судебной медицины.

    Установлено, что погибшему было 48 лет. Другая информация полицией не разглашается, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Как сообщает сетевое издание «360», ранее на улице Инженерной в Москве под окнами пятиэтажки нашли труп 85‐летней пенсионерки.

    Напомним, Петербурге в запертой изнутри квартире был обнаружен труп мужчины с порезами и ссадинами.

    Автор: Тимур Румаянцев
    #петербург
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