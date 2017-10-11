Мужчина погиб, выпав из окна 16-го этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 октября. Трагический инцидент произошел в Петербурге: мужчина выпал из окна квартиры на 16 этаже.

Как сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, труп с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты, был обнаружен местными жителями накануне поздним вечером. Он был направлен на экспертизу к специалистам судебной медицины.

Установлено, что погибшему было 48 лет. Другая информация полицией не разглашается, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Как сообщает сетевое издание «360», ранее на улице Инженерной в Москве под окнами пятиэтажки нашли труп 85‐летней пенсионерки.

Напомним, Петербурге в запертой изнутри квартире был обнаружен труп мужчины с порезами и ссадинами.