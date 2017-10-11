Полиция в Петербурге задержала мужчину, убившего таксиста 18 лет назад

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Санкт-Петербург, 11 октября. В Петербурге задержан мужчина, убивший таксиста 18 лет назад. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, об убийстве водителя такси сообщалось в сводке за 1 февраля 1999 года. Таксист 1969 года рождения был убит у дома по улице Севастьянова в салоне своего автомобиля ВАЗ-2109.

Полиция через 18 лет смогла задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1975 года рождения. Выяснилось, что в 1 февраля 1999 года в 00.20 пассажир во время внезапно вспыхнувшей ссоры ударил ножом водителя. Далее с места преступления он скрылся.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.