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Происшествия
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Происшествия
Полиция в Петербурге задержала мужчину, убившего таксиста 18 лет назад
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    Полиция в Петербурге задержала мужчину, убившего таксиста 18 лет назад

    9:31  11 Октября 2017
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    Полиция в Петербурге задержала мужчину, убившего таксиста 18 лет назад

    Санкт-Петербург, 11 октября. В Петербурге задержан мужчина, убивший таксиста 18 лет назад. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах города, об убийстве водителя такси сообщалось в сводке за 1 февраля 1999 года. Таксист 1969 года рождения был убит у дома по улице Севастьянова в салоне своего автомобиля ВАЗ-2109.

    Полиция через 18 лет смогла задержать подозреваемого. Им оказался мужчина 1975 года рождения. Выяснилось, что в 1 февраля 1999 года в 00.20 пассажир во время внезапно вспыхнувшей ссоры ударил ножом водителя. Далее с места преступления он скрылся.

    Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Полиция в Петербурге задержала мужчину, убившего таксиста 18 лет назад

    Автор: Алия Садыкова
    #убийство #петербург #таксист
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