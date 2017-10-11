Сожитель учительницы год развращал ее дочь-школьницу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 октября. Петербуржец почти год развращал дочь своей сожительницы, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В правоохранительные органы города обратилась педагог одной из петербургских школ. Она обвинила своего сожителя в развращении ее дочери 2002 года рождения. Она добавила, что преступные действия он совершал с февраля этого года по настоящее время.

На данный момент сотрудники полиции проверяют это сообщение.

Ранее сообщалось о том, что суд в Находке вынес приговор мужчине, который нанес травмы представителю правоохранительных органов. Как уточнялось, обвиняемый укусил стража порядка.