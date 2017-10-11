Житель Ленобласти насмерть забил приятеля молотком

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Санкт-Петербург, 11 октября. Житель Ленинградской области во время застолья насмерть забил собутыльника молотком.

Напомним, 9 октября стало известно, что в Ленобласти мужчина 1983 года рождения был экстренно госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

По информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1980 года рождения, который сознался в том, что 9 октября примерно в 04.00 в садоводстве «Шлиссельбуржец» во время внезапно вспыхнувшей ссоры, после распития алкогольных напитков, молотком ударил приятеля по голове.

После случившегося злоумышленник сбежал с места происшествия.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».