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Происшествия
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Житель Ленобласти насмерть забил приятеля молотком
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    Житель Ленобласти насмерть забил приятеля молотком

    9:23  11 Октября 2017
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    Житель Ленобласти насмерть забил приятеля молотком

    Санкт-Петербург, 11 октября. Житель Ленинградской области во время застолья насмерть забил собутыльника молотком.

    Напомним, 9 октября стало известно, что в Ленобласти мужчина 1983 года рождения был экстренно госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. 

    Житель Ленобласти насмерть забил приятеля молоткомПо информации Федерального агентства новостей, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1980 года рождения, который сознался в том, что 9 октября примерно в 04.00 в садоводстве «Шлиссельбуржец» во время внезапно вспыхнувшей ссоры, после распития алкогольных напитков, молотком ударил приятеля по голове.

    После случившегося злоумышленник сбежал с места происшествия.

    В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

    Автор: Дана Балан
    #ленобласть #убийство #петербург #молоток
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