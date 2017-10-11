Труп петербуржца с порезами и ссадинами обнаружен в запертой изнутри квартире

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Санкт-Петербург, 11 октября. В Петербурге в запертой изнутри квартире обнаружен труп мужчины с порезами и ссадинами.

Как стало известно ФАН, накануне в полицию обратилась пенсионерка, заявившая о том, что ее сын 1971 года рождения не выходит на связь и не открывает дверь квартиры по адресу проспект Большевиков, дом №15. Вскрытие двери произвели сотрудники частной организации. При этом входная металлическая дверь была закрыта с внутренней стороны на щеколду. В помещении был обнаружен труп указанного мужчины. На его голове имелись ссадины со следами крови, а на груди порез.

Соседи сообщили, что в последний раз видели жильца 6 октября. Данный мужчина страдал рассеянным склерозом, алкоголь ему был противопоказан.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.