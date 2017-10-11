Северную станцию аэрации ввели в эксплуатацию в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 октября. В Ольгино после реконструкции открыли станцию для очистки сточных вод. Работы по модернизации длились пять лет, но все это время очистные сооружения продолжали работать.

Северную станцию аэрации торжественно запустили в день 159-летия петербургского «Водоканала». В церемонии принял участие губернатор города Георгий Полтавченко. Выступая, он рассказал, что Санкт-Петербург сегодня очищает 98 с половиной процентов всех сточных вод. В ближайшее время эту цифру планируется довести практически до ста процентов

Деньги на ремонт станции в Ольгино выделили из нескольких источников. В частности, помогли зарубежные банки. Проект специалисты называют самым амбициозным в Восточной Европе. Так что появление на церемонии нового посла ЕС в России никого не удивило. В ближайшее время ремонтные работы будут продолжены. В планах — реконструкция пяти секций второго аэротенка и оставшихся шесть вторичных отстойников.

Кроме того, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» собирается внедрить дополнительные ступени очистки сточных вод.