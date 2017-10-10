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Полтавченко потребовал прекратить ночную торговлю алкоголем в Петербурге
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    Полтавченко потребовал прекратить ночную торговлю алкоголем в Петербурге

    18:55  10 Октября 2017
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    Полтавченко потребовал прекратить ночную торговлю алкоголем в Петербурге

    Санкт- Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал немедленно решить вопрос с магазинами, которые в ночное время продают алкоголь на вынос. Об этом он заявил в ходе заседания правительства Петербурга.

    Полтавченко пояснил, что торговые точки, работающие в формате магазина-бара, владеют лицензиями на продажу спиртного в ночное время, так как формально являются барами. Владельцы подобных заведений устанавливают в помещении несколько столов, а при продаже алкоголя в ночное время продавцы открывают бутылку и выдают покупателю стаканчик.

    В свою очередь представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев заявил, что по данному вопросу была проведена проверка, однако полномочий субъекта недостаточно для отзыва лицензий у недобросовестных предпринимателей.

    «Значит, в выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в аннулировании ограничены. Посмотрите, что там происходит», - сказал Полтавченко.

    Полтавченко отметил, что люди, которые покупают и употребляют алкоголь по ночам, благодаря таким магазинам, мешают жить другим горожанам и подвергают свою жизнь опасности.

    Автор: Алексей Громов
    #алкоголь #санкт-петербург #полтавченко
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