Полтавченко потребовал прекратить ночную торговлю алкоголем в Петербурге

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Санкт- Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал немедленно решить вопрос с магазинами, которые в ночное время продают алкоголь на вынос. Об этом он заявил в ходе заседания правительства Петербурга.

Полтавченко пояснил, что торговые точки, работающие в формате магазина-бара, владеют лицензиями на продажу спиртного в ночное время, так как формально являются барами. Владельцы подобных заведений устанавливают в помещении несколько столов, а при продаже алкоголя в ночное время продавцы открывают бутылку и выдают покупателю стаканчик.

В свою очередь представитель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев заявил, что по данному вопросу была проведена проверка, однако полномочий субъекта недостаточно для отзыва лицензий у недобросовестных предпринимателей.

«Значит, в выдаче липовых лицензий вы не ограничены, а в аннулировании ограничены. Посмотрите, что там происходит», - сказал Полтавченко.

Полтавченко отметил, что люди, которые покупают и употребляют алкоголь по ночам, благодаря таким магазинам, мешают жить другим горожанам и подвергают свою жизнь опасности.