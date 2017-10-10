Полтавченко предложил добавить денег на метро в бюджете 2018 года

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Санкт-Петербург, 10 октября. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ходе заседания городского правительства предложил рассмотреть расходы на строительство петербургского метро в будущем году в размере 30 млрд рублей.

Отметим, что в ратифицированном в Смольном проекте на данный момент содержится цифра в 26 млрд рублей.

Напомним, в будущем году в Северной столице должны появиться пять новых станций метрополитена — это «Новокрестовская», «Беговая», «Проспект Славы», «Дунайская», а также «Шушары».

Как ранее сообщал «Инфореактор», глава комитета по финансам Петербурга Алексей Корабельников заявил, что в ноябре власти города планируют выйти на рынок займов.