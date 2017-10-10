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Воры в Петербурге похитили у израильской туристки ценностей на 1,3 млн рублей
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    Воры в Петербурге похитили у израильской туристки ценностей на 1,3 млн рублей

    11:49  10 Октября 2017
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    Воры в Петербурге похитили у израильской туристки ценностей на 1,3 млн рублей

    Санкт-Петербург, 10 октября. В правоохранительные органы северной столицы России 9 октября обратилась 32-летняя туристка из Израиля, заявив о грабеже.

    Научного сотрудника фармакологической компании из израильского города Геватаим ограбили в Петербурге. По словам пострадавшей, обратившейся в полицию, она снимала квартиру на Итальянской улице. Инцидент произошел 9 октября – женщина вышла в город совершить прогулку и осмотреть достопримечательности.

    Вернувшись, она не обнаружила в съемном жилье деньги и технику. По словам заявительницы, у нее украли 17 тысяч евро, Apple IPad mini и MacBook Prо, общий ущерб составил порядка 1,3 млн рублей.  Силовики выясняют обстоятельства преступления, двери и окна квартиры взломаны не были, пишет «ПолитЭксперт»

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #кража #петербург
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