Воры в Петербурге похитили у израильской туристки ценностей на 1,3 млн рублей

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Санкт-Петербург, 10 октября. В правоохранительные органы северной столицы России 9 октября обратилась 32-летняя туристка из Израиля, заявив о грабеже.

Научного сотрудника фармакологической компании из израильского города Геватаим ограбили в Петербурге. По словам пострадавшей, обратившейся в полицию, она снимала квартиру на Итальянской улице. Инцидент произошел 9 октября – женщина вышла в город совершить прогулку и осмотреть достопримечательности.

Вернувшись, она не обнаружила в съемном жилье деньги и технику. По словам заявительницы, у нее украли 17 тысяч евро, Apple IPad mini и MacBook Prо, общий ущерб составил порядка 1,3 млн рублей. Силовики выясняют обстоятельства преступления, двери и окна квартиры взломаны не были, пишет «ПолитЭксперт».