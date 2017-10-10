BMW протаранила жилой дом в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

По информации очевидцев, ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. После столкновения автомобиль марки BMW врезался в угол жилого дома.

На данный момент столкнувшиеся иномарки не мешают проезду транспортных средств, как сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП» по Санкт-Петербургу в социальной сети «ВКонтакте». Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.