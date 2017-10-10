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BMW протаранила жилой дом в Петербурге
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    BMW протаранила жилой дом в Петербурге

    10:59  10 Октября 2017  /обновлено: 11:01  10 Октября 2017
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    BMW протаранила жилой дом в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

    По информации очевидцев,  ДТП с участием двух легковых автомобилей случилось на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Александра Матросова в Выборгском районе Санкт-Петербурга. После столкновения автомобиль марки BMW врезался в угол жилого дома.

    На данный момент столкнувшиеся иномарки не мешают проезду транспортных средств, как сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП» по Санкт-Петербургу в социальной сети «ВКонтакте». Информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #санкт-петербург
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