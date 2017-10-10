Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ сообщило о четырех случаях нарушения перемирия в провинции
Происшествия
В Ленобласти ревнивый прораб попытался зарубить топором сына сожительницы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Ленобласти ревнивый прораб попытался зарубить топором сына сожительницы

    10:31  10 Октября 2017
    57

    В Ленобласти ревнивый прораб попытался зарубить топором сына сожительницы

    Санкт-Петербург, 10 октября. В Ленобласти прораба строительной фирмы задержали по подозрению в попытке зарубить топором сына сожительницы.

    Как стало известно ФАН, в больницу пострадавший молодой человек с открытой раной головы был доставлен 26 сентября. Скорая доставила его из дачного дома в СНТ «Мелиоратор» в поселке имени Морозова под Всеволожском.
    По подозрению в совершении этого преступления полиция задержала сожителя матери пострадавшего, работающего прорабом.

    «Он изобличен в том, что во время конфликта, возникшего на почве ревности, топором пытался убить сына своей сожительницы», — уточнил источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #ленобласть #ревность #топор #преступление #прораб
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017 20934

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        5970

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53120

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        91834

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        108122
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        Власти Крыма ответили на слова Эрдогана о поддержке им суверенитета Украины

        9:49   10 Октября 2017
        842
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила от ИГ территорию вокруг Дейр эз-Зора

        9:01   10 Октября 2017
        293
        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        Два вооруженных террориста уничтожены в ходе операции силовиков в Дагестане

        8:18   10 Октября 2017
        50
        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        Соцсети бурно отреагировали на видео со спящим Эрдоганом

        5:54   10 Октября 2017
        2695