В Ленобласти ревнивый прораб попытался зарубить топором сына сожительницы

В Избранное

Санкт-Петербург, 10 октября. В Ленобласти прораба строительной фирмы задержали по подозрению в попытке зарубить топором сына сожительницы.

Как стало известно ФАН, в больницу пострадавший молодой человек с открытой раной головы был доставлен 26 сентября. Скорая доставила его из дачного дома в СНТ «Мелиоратор» в поселке имени Морозова под Всеволожском.

По подозрению в совершении этого преступления полиция задержала сожителя матери пострадавшего, работающего прорабом.

«Он изобличен в том, что во время конфликта, возникшего на почве ревности, топором пытался убить сына своей сожительницы», — уточнил источник в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.