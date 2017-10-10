Санкт-Петербург покупает право на показ «Матильды»

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Санкт-Петербург, 10 октября. Государственные учреждения России, занимающиеся прокатом кинофильмов, продолжают покупать права на публичный показ фильма Алексея Учителя «Матильда», вокруг которого разгорелся скандал.

Как уже сообщалось ранее, несмотря на все протесты со стороны ряда депутатов, а также требования отозвать прокатное удостоверение, права на показ приобрели несколько бюджетных учреждений страны.

По информации Федерального агентства новостей, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение — культурный центр «Каскад» предложил компании, организующей прокат фильма, 30 тысяч рублей.

При этом, согласно договору, после того, как сумма сбора за фильм превысит 60 тысяч рублей, «Каскад» будет дополнительно выплачивать 50 процентов от той суммы, которая превысит названную цифру.

Напомним, официально фильм «Матильда» выходит в прокат с 26 октября. Два крупных прокатчика в России официально заявили о том, что отказываются от публичного показа фильма из-за опасения поджогов, а также в целях безопасности зрителей. При этом бюджетные прокатчики закупают права.