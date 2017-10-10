Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа под Петербургом

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Санкт-Петербург, 10 октября. Один человек погиб и два пострадали при взрыве бытового газа в Ленинградской области. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, инцидент произошел накануне в 13.55 в подвальном помещении строящегося дома в поселке Сосново. Взрыв прогремел при попытке включения газовой отопительной пушки.

В результате инцидента мужчина 1983 года рождения был придавлен плитой потолочного перекрытия. Он погиб. Мужчины 1963 года и 1954 года рождения были госпитализированы с травмами.

По факту взрыва проводится проверка.