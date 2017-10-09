Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски

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Санкт-Петербург, 9 октября. Запрет на любую ларечную и лотковую торговлю возле станций метро в Санкт-Петербурге не затронет газетные киоски. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

Администрация Санкт-Петербурга подготовила законопроект, согласно которому будет запрещена любая ларечная и лотковая торговля в радиусе ста метров вокруг станций метро. В данный момент зона, где запрещена подобная торговля, составляет пятьдесят метров. Власти Петербурга объяснили, что данная инициатива должна будет защитить граждан от терроризма.

Однако, по мнению экспертов, принятие документа в подобном виде фактически убило бы розничную газетную печать. Издательства уже направили в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко письмо с просьбой изменить готовящийся документ. Рассмотрев обращения, Смольный принял решение сделать для газетных киосков исключение.