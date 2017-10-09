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Общество
Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски
Общество
Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски
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    Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски

    21:36  9 Октября 2017
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    Власти Петербурга приняли решение оставить у станций метро газетные киоски

    Санкт-Петербург, 9 октября. Запрет на любую ларечную и лотковую торговлю возле станций метро в Санкт-Петербурге не затронет газетные киоски. Об этом сообщает пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

    Администрация Санкт-Петербурга подготовила законопроект, согласно которому будет запрещена любая ларечная и лотковая торговля в радиусе ста метров вокруг станций метро. В данный момент зона, где запрещена подобная торговля, составляет пятьдесят метров. Власти Петербурга объяснили, что данная инициатива должна будет защитить граждан от терроризма.

    Однако, по мнению экспертов, принятие документа в подобном виде фактически убило бы розничную газетную печать. Издательства уже направили в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко письмо с просьбой изменить готовящийся документ. Рассмотрев обращения, Смольный принял решение сделать для газетных киосков исключение.

    «Губернатор Георгий Полтавченко дал распоряжение имущественному блоку при подготовке постановления сделать исключение для киосков, торгующих прессой, цветочной продукцией и билетных касс», – приводит «Комсомольская правда в Петербурге» слова Кибитова.

    Автор: Антон Зарубин
    #петербург #метро #ларьки #газеты
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