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Комитеты Смольного и школы в Петербурге эвакуируют из-за звонков о минировании
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    Комитеты Смольного и школы в Петербурге эвакуируют из-за звонков о минировании

    13:49  9 Октября 2017
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    Комитеты Смольного и школы в Петербурге эвакуируют из-за звонков о минировании

    Санкт-Петербург, 9 октября. Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в зданиях свыше десяти школ Петербурга и правительства города.

    По имеющимся данным, как минимум восемь комитетов Смольного и свыше 10 школьных учреждений в Петербурге были эвакуированы после анонимных звонков о минировании зданий.

    Известно, что сообщения о минировании поступили в комитет по потребительскому рынку и комитету по финансам, которые расположены на Вознесенском проспекте.

    Комитеты Смольного и школы в Петербурге эвакуируют из-за звонков о минировании

    Кроме того, неизвестные «заминировали» здания комитета по транспорту на Исполкомской улице, комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова.

    На месте работают экстренные службы, кинологи проверяют помещения на предмет взрывоопасных устройств.

    Как сообщала ранее Газета.Ru, в минувшую субботу из-за новой волны звонков о минировании в Петербурге были эвакуированы порядка 30 тысяч человек.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #минирование #школа #смольный
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