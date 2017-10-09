Комитеты Смольного и школы в Петербурге эвакуируют из-за звонков о минировании

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Санкт-Петербург, 9 октября. Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в зданиях свыше десяти школ Петербурга и правительства города.

По имеющимся данным, как минимум восемь комитетов Смольного и свыше 10 школьных учреждений в Петербурге были эвакуированы после анонимных звонков о минировании зданий.

Известно, что сообщения о минировании поступили в комитет по потребительскому рынку и комитету по финансам, которые расположены на Вознесенском проспекте.

Кроме того, неизвестные «заминировали» здания комитета по транспорту на Исполкомской улице, комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры на площади Ломоносова.

На месте работают экстренные службы, кинологи проверяют помещения на предмет взрывоопасных устройств.

Как сообщала ранее Газета.Ru, в минувшую субботу из-за новой волны звонков о минировании в Петербурге были эвакуированы порядка 30 тысяч человек.