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Петербург предупредили о надвигающемся мощном циклоне
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    Петербург предупредили о надвигающемся мощном циклоне

    13:35  9 Октября 2017
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    Петербург предупредили о надвигающемся мощном циклоне

    Санкт-Петербург, 9 октября. В ближайшие часы Санкт-Петербург накроет мощный циклон, заявил главный синоптик города Александр Колесов на своей странице в Facebook.

    Колесов разместил на своей странице снимок мощного циклона. По словам специалиста, непогода настигнет Петербург уже в ближайшие часы. Впрочем, приближение циклона уже можно наблюдать на улицах Северной столицы, на которых уже несколько часов подряд идет дождь.

    Ранее сотрудники МЧС предупредили петербуржцев, что начало второй рабочей недели октября начнется в городе с непогоды. В ведомстве отметили, что вместе с ливнями в Петербург придет сильный восточный ветер, который достигнет значений до 15 м/с при порывах. Горожан и гостей Петербурга призвали быть предельно внимательными.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #петербург #ветер #синоптик #дождь #циклон
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