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Россия
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Общество
Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами
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    Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами

    11:58  9 Октября 2017
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    Росприроднадзор возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами

    Санкт-Петербург, 9 октября. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу возбудил административное дело по факту загрязнения Славянки нефтепродуктами.

    Специалисты проверили выпуски предприятий, которые имеют разрешение на сброс сточных вод в реку. При помощи квадрокоптеров им удалось выяснить, что неочищенный сток попадает в Славянку из выпуска «ОбщМет», находящегося на балансе Водоканала.

    Через него водоотведение производят ОАО«РЖД», ФКУ «ИК №5», ООО «Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7», «Минтаро Коммершиал Инк», «Фиорд» и «Сиб-Центр», пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Напомним, нефтяные разводы в Славянке и в Неве на участке у Рыбацкого проспекта утром 5 октября обнаружили местные жители. Сейчас природоохранные службы региона проводят расследование по статье «нарушение правил водопользования». Пробы воды уже поступили в лабораторию, результаты экспертизы пока не сообщаются.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #экология #загрязнение #славянка #росприроднадзор
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