Нетрезвого петербуржца подстрелили у ночного клуба в Купчино

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Санкт-Петербург, 9 октября. Ранним утром в воскресенье в петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе поступил мужчина с огнестрельным ранением. Врачи сообщили о случившемся в полицию.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, найденный на улице в Купчино мужчина был сильно избит. У него обнаружили проникающее ранение грудной клетки из травматического оружия и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позже мужчина пришел в себя и рассказал, что получил огнестрельное ранение и травмы в драке с неизвестными около ночного ретро-клуба в Купчино.