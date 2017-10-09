Труп мужчины в спецодежде с отражателями найден в Шушарах
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Санкт-Петербург, 9 октября. В поселке Шушары обнаружен труп неизвестного мужчины азиатской внешности.
По информации Федерального агентства новостей, в полицию поступило сообщение от Артема И. о том, что в поселке Шушары в поле за домом обнаружен труп мужчины азиатской внешности.
Сообщается, что на вид мужчине 70 лет, был одет в спецодежду синего цвета с отражателями.
В настоящее время мужчина не опознан, документов при нем не обнаружено.
Труп направлен в морг для установления причины смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.