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Труп пропавшего без вести пенсионера нашли в Ленобласти
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    Труп пропавшего без вести пенсионера нашли в Ленобласти

    9:25  9 Октября 2017
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    Труп пропавшего без вести пенсионера нашли в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 9 октября. В Ленинградской области обнаружен труп пенсионера, о пропаже которого три дня назад заявляла его дочь.

    Как стало известно ФАН, 5 октября в дежурную часть ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти поступило сообщение от жительницы деревни Ребовичи. По ее словам, в тот день ее 85-летний отец ушел гулять и до настоящего времени не вернулся.

    8 октября в полицию обратился житель города Лодейное Поле, который заявил, что в деревне Пирово был найден труп данного гражданина.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

    Автор: Тимур Румянцев
    #ленобласть
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