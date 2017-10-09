Труп пропавшего без вести пенсионера нашли в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 9 октября. В Ленинградской области обнаружен труп пенсионера, о пропаже которого три дня назад заявляла его дочь.

Как стало известно ФАН, 5 октября в дежурную часть ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти поступило сообщение от жительницы деревни Ребовичи. По ее словам, в тот день ее 85-летний отец ушел гулять и до настоящего времени не вернулся.

8 октября в полицию обратился житель города Лодейное Поле, который заявил, что в деревне Пирово был найден труп данного гражданина.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.