Труп юноши выловили из пруда в парке Интернационалистов в Петербурге

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Санкт-Петербург, 9 октября. Труп 17-летнего подростка обнаружили в парке Интернационалистов, расположенном во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье в 11.55 в полицию обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о том, что 7 октября примерно в 23.00 ушел из дома и не вернулся его сын 2000 года рождения.

По словам заявителя, подросток не работает и не учится.

В ходе оперативно-разыскных мер труп юноши был найден в пруду в парке Интернационалистов.

Труп был направлен в морг для выяснения точной причины смерти.