Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Доступ к публичному Wi-Fi в России могут привязать к порталу госуслуг
Происшествия
Труп юноши выловили из пруда в парке Интернационалистов в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Труп юноши выловили из пруда в парке Интернационалистов в Петербурге

    9:16  9 Октября 2017
    81

    Труп юноши выловили из пруда в парке Интернационалистов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 9 октября. Труп 17-летнего подростка обнаружили в парке Интернационалистов, расположенном во Фрунзенском районе Петербурга.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, в минувшее воскресенье в 11.55 в полицию обратился мужчина 1967 года рождения с заявлением о том, что 7 октября примерно в 23.00 ушел из дома и не вернулся его сын 2000 года рождения. 

    По словам заявителя, подросток не работает и не учится. 

    В ходе оперативно-разыскных мер труп юноши был найден в пруду в парке Интернационалистов.

    Труп был направлен в морг для выяснения точной причины смерти.

    Автор: Дана Балан
    #петербург #труп #полиция
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 5877

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52877

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        90966

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107932

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30187
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        Сирийский генерал заявил, что США поставляют оружие ИГ и «Ан-Нусре», а не оппозиции

        8:54   9 Октября 2017
        252
        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        Американский сенатор: Действия Трампа грозят «третьей мировой войной»

        7:09   9 Октября 2017
        1429
        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        Стало известно, когда президент Франции посетит ПМЭФ

        6:00   9 Октября 2017
        136
        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        Посольство США в Турции объявило о приостановке выдачи виз

        22:12   8 Октября 2017
        9586