Непогода в Петербурге: МЧС предупреждает о сильном ветре и дожде

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Санкт-Петербург, 9 октября. Начало второй рабочей недели октября начнется в Петербурге с непогоды.

В главном управлении МЧС по Ленинградской области сообщили, что в городе в течение дня будет идти сильный дождь. При этом к вечеру в некоторых районах он превратиться в ливень.

При этом будет дуть сильный восточный ветер, который достигнет значений до 15 м/с при порывах. В спасательном ведомстве призвали горожан и гостей Петербурга быть предельно внимательными, — добавляет Газета.ru.