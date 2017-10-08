Оба задержанных 7 октября во время акции в Петербурге отпущены из полиции

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Санкт-Петербург, 8 октября. Задержанные в ходе несогласованной акции 7 октября в Петербурге граждане отпущены из полиции.

Известно, что накануне в месте проведения несогласованного публичного мероприятия правоохранители задержали двух человек. Данные граждане создавали помехи дорожному движению. Впоследствии всех их отпустили.

Ранее пресс-служба Управления МВД России по Москве сообщала, что около 700 человек, включая сотрудников СМИ, приняли участие в несанкционированной акции протеста, которая состоялась в субботу на Пушкинской площади Москвы.