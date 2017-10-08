Автомобиль инкассаторов сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге

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Санкт-Петербург, 8 октября. На пересечении улицы Белы Куна и Бухарестской улицы в Петербурге произошло серьезное происшествие при участии автомобиля инкассаторов.

По словам очевидцев, проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перебегали женщина с маленьким ребенком. В этот момент на них наехала инкассаторская машина.

На место ЧП прибыла бригада врачей скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС Фрунзенского района. Медики осмотрели ребенка и приняли решение о его госпитализации.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, передает издание «Политэксперт».