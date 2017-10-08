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Автомобиль инкассаторов сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге
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    Автомобиль инкассаторов сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге

    12:38  8 Октября 2017
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    Автомобиль инкассаторов сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 8 октября. На пересечении улицы Белы Куна и Бухарестской улицы в Петербурге произошло серьезное происшествие при участии автомобиля инкассаторов. 

    По словам очевидцев, проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора перебегали женщина с маленьким ребенком. В этот момент на них наехала инкассаторская машина.

    На место ЧП прибыла бригада врачей скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС Фрунзенского района. Медики осмотрели ребенка и приняли решение о его госпитализации. 

    В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, передает издание «Политэксперт».

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #петербург
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